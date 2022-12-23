أفادت دراسة أجراها باحثون في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، أن ممارسة كبار السن رياضة المشي بشكل يومي بواقع 6 آلاف خطوة على الأقل، تعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50%.

وقالت الدراسة، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والذين يسيرون ما بين 6-9 آلاف خطوة يومياً، يقل خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية بنسبة تصل إلى النصف مقارنة بأقرانهم الذين يسيرون ألفي خطوة فقط.

وأشارت الباحثون إلى هذه النتائج بعد تحليل 15 دراسة شارك بها أكثر من 50 ألف شخص في 4 قارات مختلفة، حيث سجل المشاركون معدل سيرهم اليومي وتبيّن أن 6 آلاف خطوة هي الحد الأدنى لتقليل مخاطر الإصابة عند كبار السن.