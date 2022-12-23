أصدر “أمن الطرق” تنبيهًا لمستخدمي طريق الجموم،خليص، بحرة ، الكامل ، العاصمة المقدسة ، من رياح نشطة وسحب رعدية تشهدها هذه المناطق .

وقال أمن الطرق عبر الحساب الرسمي على تويتر :” ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( الجموم،خليص، بحرة ، الكامل ، العاصمة المقدسة ) بأن المنطقة تشهد رياح نشطة وتكون سحب رعدية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة” .

كما نوه أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة ( العرضيات ) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول و نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.