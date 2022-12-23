كشفت مصادر صحفية عن موقف الثنائي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والمالي موسى ماريغا لاعبي الهلال من مواجهة النصر يوم الإثنين في دوري المحترفين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشكوك لا تزال تحيط حول جاهزية الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع الهلال أمام النصر.

ويسعى الجهاز الطبي للهلال، بقيادة الإسباني خوان دوكي، لتجهيز سو قبل التدريب الرئيس للمباراة، وسيتم تحديد القرار النهائي حول مشاركة اللاعب مساء غد.

وكان الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، قد أبعد جانغ عن القائمة التي شاركت أمام الاتفاق بعد إصابته في العضلة الخلفية.

والجدير بالذكر أن النصر سيستضيف منافسه الهلال يوم الإثنين على مرسول بارك في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.