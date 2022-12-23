أكد متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي أنه لا وفيات أو إصابات جراء هطول الأمطار على مناطق المملكة اليوم الجمعة.

وقال “الحمادي” لقناة الإخبارية أن الأمطار مازالت مستمرة وتم التعامل مع بعض البلاغات عن تضرر المركبات.

وكان الدفاع المدني أعلن اليوم عن تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمةاليوم الجمعة وستبدأ في استقبال الطلبات بمقر الإمارة.