وجه مالك شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، الملياردير إيلون ماسك، بإزالة ميزة من خاصية البحث تشمل عددا من الموضوعات الحساسة من بينها حرية التعبير ومنع الانتحار وانتشار كوفيد والإيدز.

وأظهرت ميزة “ThereIsHelp” في الجزء العلوي من عمليات البحث المحددة في العديد من البلدان جهات اتصال لمنظمات الدعم ذات الصلة بالصحة العقلية وفيروس نقص المناعة البشرية واللقاحات والاستغلال الجنسي للأطفال وكورونا والعنف القائم على النوع الاجتماعي والكوارث الطبيعية وحرية التعبير.

وأزالت شركة تويتر في الأيام القليلة الماضية، ميزة كانت تروّج للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد الأمان الأخرى للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى محدد، ووفقًا لما قاله شخصان مطلعان على الموضوع، فإن الأمر قد صدر عن المالك الجديد إيلون ماسك.