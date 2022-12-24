كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس مشروع/ كهربائي، مهندس/ المشاريع الكبرى، مهندس العمليات/ الاستدامة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 23 ديسمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية للتوظيف