أكدت الدكتورة علياء الحازمي، أن معظم ضحايا تناول مادة “الميثانول” السامة من صغار السن.

وقالت الحازمي خلال برنامج “ياهلا”: “نستقبل حالات للشباب، وفتيات بنسبة أقل، وحالات من صغار السن غالبا بسبب أصدقاء السوء”.

وأشارت إلى أن بعض الحالات تدخل في غيبوبة، ويتم إدخالهم العناية المركزة، نظرا لخطورة حالتهم، وقد يسبب الوفاة في بعض الحالات أيضا.

والميثانول عبارة عن سائل صاف عديم اللون يستخدم في الصناعة الكيميائية، ويضيف البعض هذه المادة إلى الخمر المغشوش بطرق مختلفة غير قانونية.