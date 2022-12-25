قال نائب رئيس غرفة الأحساء، رئيس لجنة السياحة والترفيه في غرفة الأحساء محمد العفالق، إن هناك استعدادات لاستقبال 250 سائحًا بسفينة كروز، لزيارة واحة الأحساء الزراعية، وبعض المواقع السياحية في الأحساء.

وأوضح محمد العفالق، أن الدراسات البحثية والميداني المتعلقة بسياحة السائحين في سفن كروز، تبين أن 30% من سائحين سفن كروز، يكررون زيارتهم مرة أخرى في وقت لاحق مع أناس آخرين لنفس المدينة أو المحافظة أو المنطقة التي زارها أو توقف فيها في رحلته في سفينة الكروز، وفق “الوطن”.

وتابع أن إجمالي الركاب المسافرين في السفينة 5 آلاف سائح، كما توقع زيادة رحلات سائحي سفن كروز، وزيادة ركاب السفينة السائحين إلى الأحساء.