أفادت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، بأن علماء جامعة بينزا ابتكروا طريقة فعالة لعلاج عواقب تمزق وتر العرقوب واستعادة وظائفه كاملة.

ويعد وتر العرقوب أقوى وأمتن وتر في جسم الإنسان، ويعتبر تمزقه أحد أخطر الإصابات المغلقة والأكثر انتشارا لأنسجة الساق.

وابتكر العلماء طريقتين لخياطة تمزق هذا الوتر، حصلوا بموجبها على براءة اختراع، الطريقة الأولى لعلاج الإصابات الحديثة، بينما الثانية، لعلاج الإصابات القديمة، التي مضى عليها أكثر من ثلاثة اشهر.

وتتمكن صفائح xenopericardial، المستطيلة الشكل، من كيس قلب العجل، من العلاج على نطاق واسع في مختلف فروع الجراحة.

والجدير بالذكر أن استخدام هذه المادة يساعد على استعادة بنية الأوتار، وأن نسيج الوتر يستبدل تماما، ما يؤكد استعادة بنية الأوتار