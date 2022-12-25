أثار النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، غصب المصريين بعد ظهوره مساء أمس السبت، وهو يحتفل مع عائلته بأعياد الميلاد “الكريسماس”.

ونشر محمد صلاح، صورة جماعية مع عائلته وشجرة رأس السنة، عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام” تبدو فيها زوجته لأول مرة من دون حجاب لكنها تستخدم غطاء للرأس.

وأرفق ذلك بـ”تدوينة” جاء فيها: “عيد ميلاد مجيد”؛ مما أثار غضب المصريين لحرصه الدائم على الاحتفال بأعياد الكريسماس.

ومن الجدير بالذكر، أنه يحل ليفربول ضيفا على نادي أستون فيلا يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بوكسينغ داي”.