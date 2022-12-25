أعلنت جمعية الطقس والمناخ، اليوم الأحد، أن معطيات اندفاع الكتلة الهوائية الباردة ما زالت قائمة ومستمرة في الظهور عبر نمذجة المواقع العالمية.

وقالت الجمعية :” أن نواحي المناطق الشمالية والوسطى من المرشح أن تتأثر بالكتلة الهوائية بعد منتصف الأسبوع الحالي، بشكلٍ أكبر وباقي المناطق بشكلٍ أقل والصفر المئوي مرجّح نواحي منطقة تبوك”.

يُذكر أن جمعية الطقس توقعت اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مناطق: شمالي المدينة وتبوك، والجوف وحائل والحدود الشمالية والباحة وعسير، جازان، وربما تمتد إلى أجزاءٍ من القصيم والرياض بالإضافة إلى الشرقية.