أفادت دراسة نُشرت في NCBI، بأن الفول السوداني واللوز والفستق قبل النوم يحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يساعد على تنظيم دورة النوم، بالإضافة إلى أن تناول المكسرات يزيد أيضًا من عملية التمثيل الغذائي؛ بسبب الحرارة التي يتم توليدها في الجسم.

وأوضحت أن القرفة لها العديد من الخصائص الطبية، بصرف النظر عن حماية الجسم من الفيروسات والالتهابات في الشتاء، فإنها تعمل أيضًا على التحكم في الحالات الخطيرة مثل السكر والكوليسترول.

وتعمل الخصائص الحرارية الموجودة في القرفة على تعزيز النوم عن طريق تدفئة الجسم من الداخل، وقد يكون من المفيد شرب القرفة الممزوجة بالحليب قبل النوم في فصل الشتاء.

وأشارت الدراسة إلى أن الشوفان يعزز الهضم لأنه غني بالألياف، بالإضافة إلى أنه يتحلل ببطء حتى يعطي الإيحاء بالشبع لفترة أطول من الوقت.