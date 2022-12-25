سخر مشجعو المنتخب الأرجنتيني من الجماهير الفرنسية، داعين إياهم بالتوقف عن البكاء بعد خسارة منتخب بلادهم في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

وكانت جماهير فرنسا أطلقت حملة ضخمة لإجبار الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا” على إعادة المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، بداعي أنه خسر نتيجة الأخطاء التحكيمية.

ونصح الأرجنتينيون المشجعين الفرنسيين بعدم البكاء بسبب الخسارة في نهائي المونديال، قائلين: “بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم، لا يتوقف الفرنسيون عن البكاء والتذمر ولا يعترفون بأن الأرجنتين هي بطلة العالم”.