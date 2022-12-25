نشر حساب تاريخ آل سعود صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.

وتم التقاط الصورة خلال زيارته الثانية إلى مصر عام 1365هـ/1946م.

وقام الملك عبد العزيز سنة 1946 بزيارة مصر ، وقد كانت تلك الزيارة ردا على زيارة الملك فاروق إلى المملكة سنة 1945 .

وقد حضر الملك عبد العزيز على اليخت الملكى المحروسة الذى كان قد أقلع من السويس فى يوم 2 يناير سنة 1946 متجها إلى جدة لإحضاره.

وقد استقبل الملك عبد العزيز استقبالا جماهيريا حافلا عند وصوله إلى السويس.

وعند وصول الملك عبد العزيز إلى القاهرة استقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة إلى قصر عابدين مرورا بشوارع وميادين القاهرة ، وقد رحبت به الجماهير فى القاهرة ترحيبا كبيرا.