دعت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، قائدي مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطريق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطريق يعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن الغرامة تقدر بخمسة آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز ١٠٠ ألف ريال خلال عام من ارتكاب المخالفة الأولى.