أكد مدير الأنظمة واللوائح في السياحة محمد الحميضي أن أنظمة ولوائح الوزارة الجديدة ستساهم في خلق بيئة منافسة وجاذبة للاستثمارات.

وقال الحميضي :” اللوائح اليوم ثرية بالعديد من الأنشطة الجديدة التي حرصت على التمكين للقطاع بشكل كبير سهل العديد من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالترخيص والتصنيف وغيره”.

وأضاف مدير الأنظمة واللوائح ” كما أنها تساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات بشكل عام “.