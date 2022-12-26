أكد مدير الأنظمة واللوائح في السياحة محمد الحميضي أن أنظمة ولوائح الوزارة الجديدة ستساهم في خلق بيئة منافسة وجاذبة للاستثمارات.
وقال الحميضي :” اللوائح اليوم ثرية بالعديد من الأنشطة الجديدة التي حرصت على التمكين للقطاع بشكل كبير سهل العديد من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالترخيص والتصنيف وغيره”.
وأضاف مدير الأنظمة واللوائح ” كما أنها تساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات بشكل عام “.
فيديو | مدير الأنظمة واللوائح في السياحة محمد الحميضي: أنظمة ولوائح الوزارة الجديدة ستساهم في خلق بيئة منافسة وجاذبة للاستثمارات#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/1SZoqp0QUd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً