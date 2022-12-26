أعلنت مصادر صحفية أن إدارة نادي الاتحاد، تعمل على حسم تجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعمل على تجهيز عرض ضخم لتجديد عقد حمدالله لمدة موسمين مقبلين، والتمسك باللاعب حتى صيف عام 2025.

وأفادت بأن إدارة الاتحاد ستقدم للاعب المغربي راتبًا بقيمة 7 ملايين ريال في الموسم الأول، و7 ملايين و300 ألف ريال في الموسم الثاني، بالإضافة لحوافز مالية يحصل عليها اللاعب وفقا لمستواه وأدائه الهجومي والتهديفي في الدوري.

يُذكر أن حمدالله انتقل لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعد فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر، ونجح حمدالله في قيادة الاتحاد للتأهل إلى دور الربع لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تسجيله هدفًا في شباك الشباب ثم الفوز بركلات الترجيح.