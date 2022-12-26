4 أسباب تقنعك بشراء سيارة فيات 500 اكس

يعد حجم سيارة فيات ٥٠٠ أكس أقل من السيارات المدمجة، حيث أن طولها 4.27 متر، ما يعني أنها صغيرة، والمحرك يعتبر قوي بالنسبة لحجمها وخفتها، بقوة 140 حصان وعزم 230 نيوتن متر، مايجعلها ممتعة للقيادة.

أما عن السيارة من الفئة تحت المدمجة فإنّ الصف الثاني يسع عادة لراكبين بالغين، وهو الحال في 500 اكس، لكن تظل مساحة الأرجل ممتازة بالنسبة للمنافسين، وتكفي راكب خامس متوسط الحجم؛ ولا تأتي المساحة على حساب مكان الأمتعة خلف المقاعد الخلفية: بحجم 350 لتر وعند طي المقعد الخلفي تزيد إلى 1,000 لتر.

إضافة إلى ذلك حجم السيارة الصغير يجعلها سهلة القيادة داخل المدن المزدحمة و بفضل تقنية التيربو في منظومة الحركة تتمتع بكفاءة استهلاك وقود ممتازة: 18.0 لتر لكل كيلو متر.

ويأتي نظام المعلومات والترفيه في فيات 500x بشاشة 7 بوصة تعمل باللمس تشتغل بنظام يوكنيكت الذي يدعم الاقتران بالهاتف الذكي عن طريق آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. ويأتي بنظام ملاحة مستقل بالنظام دون حاجة لتوصيل الجوال، أيضا يمكنك القاء أوامر صوتية للتحكم في أنظمة مختلفة.

كما تتمتع ب 5 أحزمة أمان ثلاثية النقاط لكل راكب في السيارة، وجهزت بأنظمة مساعدة أخرى بشكل أساسي أو اختياري منها:

فرامل الطوارئ المستقلة

كاميرا للرؤية الخلفية

نظام المحافظة على المسار

منظّم المسافة الآمنة (نظام تثبيت السرعة المرن)

نظام مراقبة الزوايا العمياء

المصابيح الأمامية عالية الضوء التكيفية

نظام اكتشاف الأجسام والسيارات العابرة عند الرجوع

حسّاسات الركن الأمامية والخلفية