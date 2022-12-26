أحبط لاعب خط وسط إنجلترا، كالفين فيليبس، من كأس العالم “قطر 2022″، مدربه في مانشستر سيتي بيب غوارديولا؛ بسبب زيادة الوزن وحالة غير مناسبة للعب.

ويُشار إلى أن فيليبس لعب لمدة 40 دقيقة فقط كبديل في النهائيات، فيما لم يلعب مع سيتي منذ انتقاله من ليدز يونايتد في نهاية الموسم، بسبب إصابة في الكتف.

وقال غوارديولا محبطًا من فيليبس: “لم يصب، لقد عاد بوزنه الزائد، لا أعرف لماذا، هو لم يصل إلى حالة تسمح له بالقيام بجلسات تدريبية واللعب”.

وأضاف:” أنه لهذا السبب لا يمكنه اللعب، لكن عندما يكون جاهزا سيلعب، لأننا بحاجة إليه، نحن بحاجة إليه كثيرا”.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية فيليبس يعود في مثل هذه الحالة، أشار إلى أنها محادثة خاصة مع كالفين.

والجدير بالذكر أن سيتي يتطلع للفوز بلقب الدوري الخامس في المواسم الستة الأخيرة، ويستأنف الموسم متخلفا عن أرسنال بأربع نقاط، وعاد الفريق إلى طريق الانتصارات بعد توقف بسبب كأس العالم، بفوز مثير 3-2 على ليفربول في كأس الرابطة يوم الخميس.