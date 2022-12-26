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الاثنين26 ديسمبر

عروس تقضي ليلة زفافها في قسم الشرطة

منذ 22 دقيقة
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عروس تقضي ليلة زفافها في قسم الشرطة
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في واقعة غريبة من نوعها توجهت عروس بفستان زفافها في مصر إلى مركز شرطة بمنطقتها، لتحرر محضرا ضد عريسها.

واتهمت العروس عريسها بالتعدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من وجهها، وأيضا التعدى عليها بالألفاظ بعد دقائق من إنتهاء ليلة عرسهما.

وأوضحت العروس أنها عند ركوب السيارة بعد انتهاء الزفاف وقف العريس إلى جوراها وحضرت والدتها للركوب في المقعد الأمامي للسيارة، إلا أن العريس رفض ذلك وقام بطردها من السيارة وأحضر شقيقته للركوب بدلا منها وهو ما أثار غضبها.

واستقبلت المستشفى العروس بفستان الزفاف مصابة بكدمات متفرقة في الوجه، وقررت بعد تقديم الرعاية الطبية لها أن وراء ذلك عريسها حيث أتهمته بالتعدي عليها بالضرب بعد دقائق من إنتهاء ليلة زفافها، وضرب شقيقها.

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