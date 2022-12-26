تغلب فريق نيوكاسل على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن نيوكاسل من خسم فوزه على ليستر في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة بينها اثنان ضمن الدقائق العشر الأولى.

وأحرز الهدف الأول النيوزلندي كريس وودز من ركلة جزاء بعد مرور 3 دقائق قبل أن يضيف الباراغوياني ميغيل ألميرون هدفا رائعا من مجهود فردي في الدقيقة التاسعة، وسجل البرازيلي جويلينغتون الهدف الثالث إثر ركلة ركنية ، في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة ، رفع نيوكاسل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على ليدز بعد غد الأربعاء.