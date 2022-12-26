قضت محكمة مصرية، يوم الاثنين، في حكم نهائي بسجن نجل رجل أعمال 3 سنوات مشددة وتغريمه 50 ألف جنيه؛ إثر اتهامه بحيازة “الحشيش” المخدر وتسببه في مقتل الفتاة مي إسكندر.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء الحقوق المدنية للمدعين بمبلغ مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وكانت النيابة المصرية أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة “الحشيش” المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بسبب إهماله ورعونته، وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح خلال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.