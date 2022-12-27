علق مدرب النصر رودي غارسيا على مفاوضات فريقه مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال “غارسيا” خلال المؤتمر الصحفي عقب ديربي الهلال والنصر أن فترة الانتقالات الشتوية ستبدأ 1 يناير وحينها سنرى.
يذكر أن الهلال والنصر تعادلا إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات دوري المحترفين.
فيديو | مدرب #النصر رودي غارسيا عن مفاوضات فريقه مع كريستيانو رونالدو:
فترة الانتقالات الشتوية ستبدأ 1 يناير وحينها سنرى#الهلال_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/7xWB22USPC
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 26, 2022
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