علق مدرب النصر رودي غارسيا على مفاوضات فريقه مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال “غارسيا” خلال المؤتمر الصحفي عقب ديربي الهلال والنصر أن فترة الانتقالات الشتوية ستبدأ 1 يناير وحينها سنرى.

يذكر أن الهلال والنصر تعادلا إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات دوري المحترفين.