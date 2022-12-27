ناقش وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، مع بعض رؤساء الجامعات الحكومية الإندونيسية في مدينة بادانج، بجزيرة بالي، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار رؤساء الجامعات بالجهود التي تقدمها المملكة، لخدمة الشعب الإندونيسي وتقديم المنح الدراسية بالجامعات السعودية، التي استفاد منها آلاف الطلاب والطالبات في جمهورية إندونيسيا.

وأثناء على التطور الكبير في منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، وبنجاح تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية للمؤتمر الدولي آسيان الثاني، الذي حظي بمشاركة واسعة من العلماء والمفكرين.