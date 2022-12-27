الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء27 ديسمبر

“الغذاء والدواء” توجه نصائح لضمان سلامة القهوة

منذ 2 دقيقة
0
0
&#8220;الغذاء والدواء&#8221; توجه نصائح لضمان سلامة القهوة
تابعوا صدي على

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، ويكثر استهلاك الأفراد للقهوة يومياً في المنازل؛ ولسلامتك احرص على تخزينها وتحضيرها بأفضل الطرق التي تضمن سلامتها.

ويعمل عديد من الناس على ربط تخزين القهوة بالحفاظ على نكهتها الغنية ومذاقها، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لتخزينها بشكل صحيح، فقط تكون القهوة مُمْرِضة عندما تتراكم عليها الميكروبات في آلة الصنع، وبالتالي قد تسبّب التسمّم الغذائي.

ووجهت هيئة الغذاء والدواء باتباع عددٍ من الخطوات عند إعداد القهوة في المنزل منها: عدم استخدام معداتها في صنع مواد أخرى والحفاظ على نظافة آلة القهوة وتنظيفها بشكل دوري، وتخزين القهوة في حاوية محكمة الإغلاق لحجب أشعة الشمس عنها، والحفاظ عليها جافة أو تجميدها في الفريزر لتجنب نمو الفطريات والتخلص من الحليب وبدائله منتهية الصلاحية.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

&#8220;الغذاء والدواء&#8221; توجه نصائح لضمان سلامة القهوة

“الغذاء والدواء” توجه نصائح لضمان سلامة القهوة

منذ 2 دقيقة
0
1100
شركة الفروج الذهبي تعلن عن وظائف شاغرة

شركة الفروج الذهبي تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 7 دقيقة
0
1100

عبث المتهورين من المراهقين

منذ 12 دقيقة
0
1150
بالصور.. اندلاع حريق في ورشة لإصلاح السيارات بالجبيل

بالصور.. اندلاع حريق في ورشة لإصلاح السيارات بالجبيل

منذ 17 دقيقة
0
1165
وظائف إدارية شاغرة بشركة معارف للتعليم والتدريب

وظائف إدارية شاغرة بشركة معارف للتعليم والتدريب

منذ 22 دقيقة
0
1180