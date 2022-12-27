“الغذاء والدواء” توجه نصائح لضمان سلامة القهوة

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، ويكثر استهلاك الأفراد للقهوة يومياً في المنازل؛ ولسلامتك احرص على تخزينها وتحضيرها بأفضل الطرق التي تضمن سلامتها.

ويعمل عديد من الناس على ربط تخزين القهوة بالحفاظ على نكهتها الغنية ومذاقها، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لتخزينها بشكل صحيح، فقط تكون القهوة مُمْرِضة عندما تتراكم عليها الميكروبات في آلة الصنع، وبالتالي قد تسبّب التسمّم الغذائي.

ووجهت هيئة الغذاء والدواء باتباع عددٍ من الخطوات عند إعداد القهوة في المنزل منها: عدم استخدام معداتها في صنع مواد أخرى والحفاظ على نظافة آلة القهوة وتنظيفها بشكل دوري، وتخزين القهوة في حاوية محكمة الإغلاق لحجب أشعة الشمس عنها، والحفاظ عليها جافة أو تجميدها في الفريزر لتجنب نمو الفطريات والتخلص من الحليب وبدائله منتهية الصلاحية.