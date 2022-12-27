تحدث محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن آخر مستجدات حالة الطقس في مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن هناك ثلوج خفيفة هطلت صباح اليوم على بعض المرتفعات في منطقة تبوك.

وقال “العقيل ” خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية”:” من المتوقع أن تخف الثلوج تدريجيًا خلال اليوم، وأن تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا على منطقة الحدود الشمالية، وشمال شرق .”

وأضاف :” أننا ما زلنا في بداية فصل الشتاء وما زالت التوقعات وارده لتساقط الثلوج على مرتفعات وقمم الجبال”، لافتًا أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد هذه الحالة، ابتداءًا من يوم الأربعاء.

وتوقع العقيل أن تكون درجات الحرارة ما دون الصفر المئوي وتصل لدرجة مئوية شمال المنطقة الشرقية، بينما في المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض قد تصل درجات الحرارة لدرجتين مئوية، مُشيرًا إلى أننا كلما اتجهنا لشمال العاصمة الرياض تكون الأجواء بارده.