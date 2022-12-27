انتشرت مخاوف كثيرة بعد تداول فيديو أظهر ميل عمارة فندقية تتكون من عدة طوابق، على عمارة أخرى مجاورة لها في الحفائر بمكة المكرمة.

وأوضح الفيديو العمارة بها ميل واضح وهبوط في الجهة اليسرى، فيما قام الدفاع المدني بمباشرة الموقع و إخلاء السكان وإغلاق الشارع.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتون” قامت الأمانة بالوقوف على المبنى بالتعاون مع لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ذات الاختصاص، من الدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، والجهات الأمنية، وتم الاطلاع على المبنى والكشف عليه” .

فيما تم إخلاء المبنى بالكامل من السكان احترازياً، إلى جانب القيام بأعمال حماية الموقع من المارة لحين الانتهاء من دراسة وضع المبنى والاطلاع على التصاريح والتأكد من سلامته للسكن.