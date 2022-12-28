أكد الأستاذ المشارك بكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الحسيني، أن ثاني أقوى تجارة في العالم هي الدواء.

وقال خالد الحسيني، خلال مشاركته في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن شركات الأدوية الأجنبية تستطيع إبعاد رؤوساء دول في الغرب.

وأشار الحسيني، إلى أن الصيدلي الإكلينيكي هو من أكبر المتخصصين في الدواء، بحيث أنه يصرف أفضل دواء اقتصاديا والأكثر إفادة للمريض؛ حيث أنهم أفضل من الأطباء في صرف الدواء عالميًا.

فيديو | الأستاذ المشارك بكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود د. خالد الحسيني: ثاني أقوى تجارة في العالم هي الدواء.. وشركات الأدوية الأجنبية تستطيع إبعاد رؤوساء دول في الغرب#الراصد pic.twitter.com/5I2IrnqktG — الراصد (@alraasd) December 27, 2022