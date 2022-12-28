أكد الناقد الرياضي منار شاهين أن نادي النصر بحاجة إلى عبد الرزاق حمد الله من أجل الانتصار على الهلال.
وقال شاهين :” النصر بالأمس كان لديه كل شئ إلا حمدالله أو لاعب مشابه لحمد الله كقيمة ولاعب صندوق داخل منطقة ال ١٨”.
وأضاف “الهلال لديه نقص ولديه إصابات ولكن مهما حدث تبقى شخصية الهلال في المباراة وتبقى بصمته واضحة”.
فيديو | الناقد الرياضي منار شاهين: النصر يحتاج إلى عبد الرزاق حمد الله من أجل الانتصار على الهلال #المنتصف pic.twitter.com/UyVgjTANPE
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 27, 2022
شاهين والجماز والروقي وعلى شاكلتهم كثير كيف طلعوا اعلاميين انا مااعرف تعصب وهمج بشكل متخلف
النصر يحتاج إلى حمد الله للانتصار على الهلال
منار شاهين صار ناقد نكته هذي هههه هذا كان بالوسط الفني زيه زي الروقي و علاقتهم بالرياضة مشجعين و ليت بس متعصبين مشجعين درجة ثالثة متعصبين مدرجات هو مشجع اتحادي ولا عيب بميوله لكن العيب أنه يبي شهرة و عليه أراء مراهقة لاتليق بمشجع فاهم فكيف ب صحفي هههه يصير ناقد . بنفس المنطق و نفس عقليته يمكن القول حمدالله أضــاع الدوري على الاتحاد العام حين تجاوز المعيوف و أهدر فرصة كانت ستكتب الفوز للاتحاد على الهلال لو سدد بشكل مركز لكنه أضاعها ولم يوفق كما لم يوفق مع منتخب المغرب مؤخراً.
منار شاهين صار ناقد نكته هذي هههه هذا كان بالوسط الفني زيه زي الروقي و علاقتهم بالرياضة مشجعين و ليت بس متعصبين مشجعين درجة ثالثة متعصبين مدرجات هو مشجع اتحادي ولا عيب بميوله لكن العيب أنه يبي شهرة و عليه أراء مراهقة لاتليق بمشجع فاهم فكيف ب صحفي هههه يصير ناقد . بنفس المنطق و نفس عقليته يمكن القول حمدالله أضــاع الدوري على الاتحاد العام حين تجاوز المعيوف و أهدر فرصة كانت ستكتب الفوز للاتحاد على الهلال لو سدد بشكل مركز لكنه أضاعها ولم يوفق كما لم يوفق مع منتخب المغرب مؤخراً.