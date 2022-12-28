أكد الناقد الرياضي منار شاهين أن نادي النصر بحاجة إلى عبد الرزاق حمد الله من أجل الانتصار على الهلال.

وقال شاهين :” النصر بالأمس كان لديه كل شئ إلا حمدالله أو لاعب مشابه لحمد الله كقيمة ولاعب صندوق داخل منطقة ال ١٨”.

وأضاف “الهلال لديه نقص ولديه إصابات ولكن مهما حدث تبقى شخصية الهلال في المباراة وتبقى بصمته واضحة”.