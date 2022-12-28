قدم المدرب احمد الشمراني عدة نصائح لهواة رياضة الغوص؛ من أجل الحفاظ على سلامتهم قبل البدء بالغوص.

وقال الشمراني :” القاعدة الرئيسية في الغوص هي التنفس باستمرار، كما ينصح بالتقليل من التدخين قبل وبعد الغوص وكذلك التقليل من السهر والإرهاق”

وذكر الشمراني شروط الالتحاق في دورات الغوص مشيراً إلى أن أهم الشروط ألا يكون الشخص يعاني من مشاكل صحية ”

وأشار إلى أن هناك برامج للغوص وتستهدف جميع الفئات من الأطفال والكبار والبنات والولاد وعادة ما تستهدف الترفية.

وتابع، أما بالنسبة للدورات فالأمر مختلف حيث يكون هناك دراسة وتطبيقات عملية في المسابح ثم البحر وهنا يبدأ سن الأطفال من التاسعة أو العاشرة وأقل من ذلك نقوم بعمل برامج لهم في المسابح.

#صباح_السعودية | هواة رياضة الغوص؛ لسلامتكم يجب الالتزام بهذه التعليمات قبل البدء بالغوص 👇. #قناة_السعودية pic.twitter.com/NMw1deJhs1 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 28, 2022