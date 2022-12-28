أكد المحامي أحمد المحيميد، أن المتهم من حقه الإطلاع على التهم الموجهة له والاستعانة بمحامي.
وقال المحيميد، بمداخلة لقناة الإخبارية، إن من بين حقوق المتهم أيضًا الاستعانة بمحام وفقًا للضمانات الموجودة في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة.
وأشار إلى أنه ليس من كل يتم القبض عليه يعتبر مدانًا، لأنه يمر أولًا بمرحلة تحقيق يجوز له خلالها الاطلاع على رأي الخبير وفق إجراءات نزيهة جدًّا، حيث يتم تطبيق تلك الضمانات بنزاهة شديدة.
فيديو | المحامي أحمد المحيميد:
يحق للمتهم الاطلاع على التهم الموجهة له والاستعانة بمحام وفقا للضمانات الموجودة في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8DtKvLBwsP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2022
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