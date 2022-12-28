أكدت وزارة الصحة عدم صحة ما يتداوله البعض عن وجود خلطة تعالج مرضى السكري.

وذكرت أنه لا يوجد خلطات شعبية تعالج السكري بل تتسبب مثل هذه الخلطات بأضرار صحية.

وأبانت أن التحكم في السكري يبدأ من النظام الغذائي المتوازن، مع النشاط البدني المناسب.