أوضح مستشار تقنية المعلومات في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. عبدالعزيز الباتلي أن حجم الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة تجاوزت 2.1 مليار ريال خلال 2022.
وقال “الباتلي” خلال لقائه في قناة العربية أن ضم الشركات التقنية يزيد من النضج التنظيمي للهيئة ، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في خلق وظائف نوعية عديدة ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
وعن الوظائف التي تحتاجها سوق التقنية في السعودية ، أوضح “الباتلي” أن أبرز التخصصات المطلوبة “كلاود كومبيوتيغ” و إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوتشين.
#نشرة_الرابعة | مستشار تقنية المعلومات في @CITC_SA د. عبدالعزيز الباتلي: حجم الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة تجاوزت 2.1 مليار ريال خلال 2022@itsAlbatli pic.twitter.com/PFcuJRysnf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 28, 2022
#نشرة_الرابعة | ما الوظائف التي تحتاجها سوق التقنية في #السعودية ؟ مستشار تقنية المعلومات في @CITC_SA د. عبدالعزيز الباتلي يوضح@itsAlbatli pic.twitter.com/m9POvo8Y1S
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 28, 2022
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