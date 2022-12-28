أوضح مستشار تقنية المعلومات في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. عبدالعزيز الباتلي أن حجم الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة تجاوزت 2.1 مليار ريال خلال 2022.

وقال “الباتلي” خلال لقائه في قناة العربية أن ضم الشركات التقنية يزيد من النضج التنظيمي للهيئة ، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في خلق وظائف نوعية عديدة ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

وعن الوظائف التي تحتاجها سوق التقنية في السعودية ، أوضح “الباتلي” أن أبرز التخصصات المطلوبة “كلاود كومبيوتيغ” و إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوتشين.