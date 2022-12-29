وصلت سفينة “جلالة الملك الدرعية”، اليوم الخميس، إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.

وكانت القوات البحرية الملكية السعودية، قد دشنت في يوليو الماضي وفي مملكة إسبانيا، “سفينة جلالة الملك الدرعية” من طراز “كورفيت- أفانتي 2200″، لتكون السفينة الثانية، بعد أن دشنت الأولى قبل نحو أربعة أشهر، وهي إحدى خمس سفن قتالية ضمن مشروع السروات.

ويُسهم مشروع السروات في رفع مستوى الجاهزية للبحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للسعودية، إضافة إلى كون المشروع إضافة مهمة لجهود توطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًّا.

وتتميز سفن المشروع بأحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وتُعد الأحدث من طرازها في العالم؛ فيما يشمل المشروع الخدمات التدريبية للأطقم، ومحاكيات التدريب، والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل.