تمكن مركز الضبط الأمني بشني في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، اليوم الخميس، من القبض على شخص بحوزته (154) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وكانت المضبوطات مخبأة داخل مركبته، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.