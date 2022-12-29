أوضح الدكتور وسيم محمد أخصائي الغدة أسباب الخمول في الجسم، لافتًا أنها تنقسم إلى نفسية وجسدية.

وقال “محمد”:” توجد عدة أسباب نفسية واجتماعية تؤدّي للإصابة بالخمول والتعب، ومن أبرزها:

الأسباب النفسية:

1- الاكتئاب: يعد الشعور بالتعب والخمول من أعراض الاكتئاب الشائعة؛ حيث إنه يؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم فيصبح النوم أكثر صعوبة، وأحياناً يسبِّب الاستيقاظ باكراً.

2- التوتُّر: يمكن للتوتُّر أن يؤدي إلى الشعور بالتعب بسبب آثاره الجسدية والعاطفية، حيث أنه قد يستنزف طاقة الجسم ورُبّما يؤدي إلى الشعور بالإحباط.

بينما الأسباب الجسدية:

1- مرض فقر الدم: يتم تشخيص هذا المرض عن طريق فحص الدم، ويعتبر من أحد أسباب الشعور بالتعب، وذلك لأنّه يؤدي إلى نقص عدد خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين اللازم إلى الأنسجة والأعضاء.

3- مرض التهاب المسالك البولية:

من أعراضه الإصابة بألم وحرقة أو الحاجة إلى التبول، وهناك أعراض أخرى لالتهاب المسالك البولية لا يتم تشخيصها، مثل الشعور بالتعب والإرهاق.

4- مرض السكري: يبقى السكر في مجرى الدم ولا يدخل إلى خلايا الجسم؛ حيث يتحول السُّكر إلى طاقة، وبالتالي تنفد الطاقة من الجسم حتى لو تناول الشخص القدر الكافي من الطعام.