أوضح الدكتور وسيم محمد أخصائي الغدة أسباب الخمول في الجسم، لافتًا أنها تنقسم إلى نفسية وجسدية.
وقال “محمد”:” توجد عدة أسباب نفسية واجتماعية تؤدّي للإصابة بالخمول والتعب، ومن أبرزها:
الأسباب النفسية:
1- الاكتئاب: يعد الشعور بالتعب والخمول من أعراض الاكتئاب الشائعة؛ حيث إنه يؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم فيصبح النوم أكثر صعوبة، وأحياناً يسبِّب الاستيقاظ باكراً.
2- التوتُّر: يمكن للتوتُّر أن يؤدي إلى الشعور بالتعب بسبب آثاره الجسدية والعاطفية، حيث أنه قد يستنزف طاقة الجسم ورُبّما يؤدي إلى الشعور بالإحباط.
بينما الأسباب الجسدية:
1- مرض فقر الدم: يتم تشخيص هذا المرض عن طريق فحص الدم، ويعتبر من أحد أسباب الشعور بالتعب، وذلك لأنّه يؤدي إلى نقص عدد خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين اللازم إلى الأنسجة والأعضاء.
3- مرض التهاب المسالك البولية:
من أعراضه الإصابة بألم وحرقة أو الحاجة إلى التبول، وهناك أعراض أخرى لالتهاب المسالك البولية لا يتم تشخيصها، مثل الشعور بالتعب والإرهاق.
4- مرض السكري: يبقى السكر في مجرى الدم ولا يدخل إلى خلايا الجسم؛ حيث يتحول السُّكر إلى طاقة، وبالتالي تنفد الطاقة من الجسم حتى لو تناول الشخص القدر الكافي من الطعام.
الصورة و كأنها تلمح على عدم القدرة على القيام بالعملية الحميمية ههههههههههههههههه أستبدلوها هههههههههههههه