أعلنت مدارس أكاديمية وعد العالمية في جدة – أبحر الشمالية – حي الصواري عن توفر وظائف شاغرة في بعض التخصصات
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– معلمة صف.
– معلمة رياضيات.
– معلم لغة إنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد
أعلنت مدارس أكاديمية وعد العالمية في جدة – أبحر الشمالية – حي الصواري عن توفر وظائف شاغرة في بعض التخصصات
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– معلمة صف.
– معلمة رياضيات.
– معلم لغة إنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد
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