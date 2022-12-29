أعلنت مدارس أكاديمية وعد العالمية في جدة – أبحر الشمالية – حي الصواري عن توفر وظائف شاغرة في بعض التخصصات

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– معلمة صف.
– معلمة رياضيات.
– معلم لغة إنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد

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