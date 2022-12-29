وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى الرياض، استعداداً للمشاركة في حفل «Trio Arabic Night»، المقرر إقامته على مسرح «محمد عبده أرينا»، مساء بعد غد السبت.

وقالت النجمة اللبنانية: «هذه مشاركة فريدة من نوعها، مش كل مرة نكون مشاركين في احتفال مثل هذا الاحتفال، الذي سيجمع عدداً كبيراً من الفنانين في حفل واحد.”

وتابعت :” أن الشعب والجمهور مبسوط كتير، وشايف اللي عم بيصير في المملكة، وإن شاء الله يستمر في التقدم والخير”.

وتعد الـ«تريو نايت» هي أضخم حفلة غنائية تُقام في ليلة، ويحييها ألمع نجوم العرب وهم: نانسي عجرم، وأليسا، وأصالة نصري، ونجوى كرم، وأنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي، وصابر الرباعي، ووائل كفوري، وعاصي الحلاني، وبهاء سلطان، ووليد توفيق.

وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات «البوليڤارد رياض سيتي» المقرر إقامته مساء بعد غد السبت.