أعلنت الفنانة السورية وفاء سالم، اليوم اعتزالها التمثيل نهائيًا، مؤكدة أنها ترددت كثيرًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأعربت عن سعادتها لما حظيت به من اهتمام من الجمهور بحالتها الصحية عقب تعرضها لاضرار نتيجة عملية تجميل أجرتها خلال الفترة الماضية.

ولم تكشف عن سبب قرار اعتزالها التمثيل، لكنها قالت:”وأنا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب، ولما بكذب بيكون فيه حجر على قلبي، ولما حبيت التمثيل قلت هتقل المشاعر اللي بحسها سواء غضب أو حزن أو ألم”.

وأضافت أنها كانت ترغب في الارتقاء بالذوق العام من خلال أعمال فنية هادفة، مشيدة بالفيلم التي قامت بالتمثيل فيه مع الفنان الراحل أحمد زكي، والكاتب بشير الديك، والمخرج عاطف سالم”.