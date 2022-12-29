ردت جورجلينا كاردوزو زوجة أنخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين على الدولي الفرنسي السابق عادل رامي بشأن ما كتبه الأخير عن حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز.

وكان رامي، قد قال في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جامل حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي يعد” أكبر وغد في العالم”، مضيفا أن “فيفا” ظلم حارس المغرب ياسين بونو في جائزة أفضل حارس في المونديال الأخير.

وجاء تصريحات رامي على خلفية ما قام به إيميليانو مارتينيز من استفزاز لمنتخب فرنسا منذ نهاية المباراة الختامية لكأس العالم الأخيرة من خلال احتفالات الفوز بالكأس وإشاراته المستمرة لكيليان مبابي نجم فرنسا.

ورد دي ماريا على رامي قائلاً: مارتينيز أفضل حارس في العالم، ابحث عن مكان آخر للبكاء، فعلق رامي على ذلك ونشر 4 صور للاعب الأرجنتيني وهو يبيكي وكتب: تبكي عندما تفوز، تبكي عندما تخسر، تبكي عندما تغادر النادي، والآن تبكي عندما تنظر إلى هذه التغريدة. هل من الممكن أن تعلمني كيف أبكي؟.

فردت زوجة ماريا وقالت:”يمكن لدي ماريا أن يعلمك كيف تبكي، ويمكن أن يعلمك كيف تعامل الناس بشكل أفضل، وكذلك يعلمك كيف تسجل الأهداف في النهائيات.