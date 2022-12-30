أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس أن ضعف الوازع الديني وضمور مستوى التربية والتقليد الأعمى وجلساء السوء من أسباب تفشي المخدرات.

وقال السديس خلال خطبة الجمعة :” حينما نبحث عن أسباب تفشي هذا الخطر ولا سيما في محيط الشباب نجد أن أهم هذه الأسباب ضعف الوازع الديني وضمور مستوى التربية الإسلامية لدى الكثير من الأجيال وجلساء السوء إضافة إلى ما يعتري بعض المجتمعات في هذا الزمان من تزهيد في العلم والعمل”.