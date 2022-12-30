أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري قائمة “الأخضر” المشاركة في كأس الخليج 25 بالبصرة، والمقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير المقبل.

وضمّت القائمة 23 لاعبًا أسماؤهم وهم نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد.

كما ضمت الأسماء قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.

يذكر أن الأخضر سيدشّن في الأول من شهر يناير المقبل معسكرًا تدريبيًا في الرياض، على أن تغادر البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر ذاته.