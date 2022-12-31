كشفت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار قانوني (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، مدير تطوير الأعمال/ الشحن (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 30 ديسمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة أرامكس