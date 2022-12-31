أعلن الديوان الملكي الأردني أنه سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي.

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بيان هنأ فيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لولي العهد ولرجوة السيف، حياة سعيدة

وسبق وأعلن الديوان الملكى، في أغسطس الماضي، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد ، بحضور الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، وجرت قراءة الفاتحة فى منزل والد الآنسة رجوة بالرياض.