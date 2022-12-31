تعادل فريق الأهلي مع نظيره الساحل، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب “الأمير عبدالله الفيصل”، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الـ12 لدوري “يلو” .

وتقدم الساحل في المباراة عن طريق سالم المقعدي عند الدقيقة 61، وعاد لاعبي الأهلي إلى المباراة بعد تسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالله المقرن عند الدقيقة 68، وعزز هيثم عسيري تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني عند الدقيقة 82، وقبل نهاية المباراة أدرك لاعبي الساحل التعادل عن طريق راضي الراضي عند الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة 21 في المركز السادس بعد خوضه 12 جولة وله مباراتان مؤجلتان، بفارق 6 نقاط عن الفيصلي، المتصدر بـ27 نقطة من 13 مباراة، فيما وقف رصيد الساحل عند النقطة الـ13 في المركز الـ15.

وتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان أمام الفيصلي والجبلين، وسيلاقي الشعلة الأربعاء المقبل على ملعبه، فيما يستضيف الساحل الحزم في اليوم ذاته، لحساب الجولة 15 من المسابقة.