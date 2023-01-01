قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن الاقتصادات والأسواق تتأثر بالسياسات الاقتصادية، ومن أهمها السياسة النقدية التي تتولاها البنوك المركزية.

وأشار عبدالحميد العمري:”إذا خفضت تكلفة الاقتراض (الفائدة)، انتعشت الاقتصادات والأسواق وارتفعت الأسعار عموما (التضخم) بتوافر السيولة”.

ولفت:”العكس صحيح؛ إذا رفعت الفائدة انكمش الاقتصاد والسوق”، مشيرا:”لم يسبق أن شوهد أحدا يتجاهل آثار تلك السياسات على الاقتصاد والأسواق كما حدث لدينا في القطاع العقاري!”.

وتابع:”قارن بين رؤى العقاريين في أمريكا وأوروبا والصين وبين “هبد” بعض المحسوبين على القطاع محليا”، مبينا:”ستجد نتائج مفجعة ومضحكة في الوقت ذاته!.. لكن من لم يتعلم بالدرس، سيتعلم بالتجربة القاسية”.