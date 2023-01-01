أوضحت شركة المراعي، اليوم الأحد، أسباب رفع أسعار بعض المنتجات مع بداية العام الجديد 2023.

ووجه أحد المستهلكين استفسارًا لخدمة عملاء شركة المراعي، بأنه هل تم زيادة الأسعار؛ لترد الشركة موضحة الأسباب: “نعم. فقد شهدت تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف وتكاليف الشحن زيادة هائلة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل تعديل أسعار عدد قليل من منتجات الألبان أمرا لابد منه لتغطي جزءاً من تكاليف هذه الارتفاعات”.

والجدير بالذكر، أنه ارتفع سعر الزبادي من ريال ونصف إلى ريالين، والقشطة من ثلاثة ونصف إلى أربعة، وزجاجات الحليب والألبان الصغيرة من ريال ونصف إلى ريالين، ومعظم أسعار المنتجات ارتفعت معدل نصف ريال.