هنأ سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، قيادة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة بداية العام الجديد 2023.
ونشر السفير الياباني مقطع فيديو؛ وهو يرتدي الزي السعودي “البشت والشماغ”، ويتحدث باللغة العربية عن العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.
وأعرب السفير الياباني عن خالص التهاني للمملكة حكومة وشعباً بالعام الجديد، متمنياً أن يكون العام الجديد مليئاً بكل خير وبركة وصحة وعافية للجميع.
يهنئ سفير اليابان لدى المملكة السيد/ فوميو إيواي القيادة و الشعب السعودي بمناسبة بداية العام الجديد 2023 🎍🇯🇵🤝🇸🇦🎍 pic.twitter.com/fG37mA5FFj
— Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) December 31, 2022
شكراً جزيلاً للسفير الياباني والشعب الياباني اللي عايش عندنا أما حكومة اليابان فلا أهلا ولا سهلاً بها فهي منبوذه من الجميع