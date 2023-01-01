هنأ سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، قيادة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة بداية العام الجديد 2023.

ونشر السفير الياباني مقطع فيديو؛ وهو يرتدي الزي السعودي “البشت والشماغ”، ويتحدث باللغة العربية عن العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.

وأعرب السفير الياباني عن خالص التهاني للمملكة حكومة وشعباً بالعام الجديد، متمنياً أن يكون العام الجديد مليئاً بكل خير وبركة وصحة وعافية للجميع.