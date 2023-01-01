وجه الناشط الاجتماعي خالد الشرهان رسالة إلى زوجته على الهواء، معبرا عن امتنانه لمساندتها له في مشواره.

ورفع الشرهان خلال برنامج “سيدتي” العقال إلى زوجته، قائلا: “أرفع لها عقالي وكل التقدير والمحبة، فقد وقفت معي”، مشيرا إلى أنها دائما ما ترشده بخصوص تغريداته عن الرجل والمرأة.

وبخصوص الصداقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج، رأى أنه لا يوجد شيء كهذا لكنه يؤمن بالصداقة بين الزوجين، حيث يقوم كل طرف باحتواء الآخر.

خالد الشرهان – ناشط اجتماعي يوجه رسالة لزوجته على الهواء : ارفع لها العقال @kalshrhan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/B7QfVwSR4x — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 1, 2023