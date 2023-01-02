أفادت دراسة يابانية حديثة بأن الاستهلاك المفرط للقهوة يزيد من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد، على عكس التأثير من تناول الشاي الأخضر رغم احتوائه على الكافيين.

وأشارت الدراسة إلى أن التأثير المفيد للقهوة يعتمد على مستوى ضغط الدم لدى الفرد، وفي مرضى ارتفاع ضغط الدم الشديد، يمكن أن تسبب القهوة زيادة حادة في ضغط الدم.

واعتمدت الدراسة في جامعة تسوكوبا اليابانية، على بيانات 18609 أشخاص، ثلثهم من الرجال، من 24 منطقة في جميع أنحاء اليابان.

وبيّنت النتائج أن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يزيد من مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب .